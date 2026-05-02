Medici odontoiatri Rutigliani | Si faccia luce sul caso Sanident

Un medico odontoiatra ha espresso la speranza che venga fatta piena luce sulla vicenda relativa a Sanident, sottolineando l’importanza di garantire che nessun cittadino perda denaro e che possa ricevere le cure di cui ha bisogno. La richiesta arriva in un momento di attenzione pubblica su questioni legate alla trasparenza e alla tutela dei pazienti nel settore sanitario.

“Auspichiamo che su questa vicenda venga fatta piena luce e chiarezza, affinché nessun cittadino perda neanche un centesimo di quanto versato e possa ricevere le cure dovute”. Pietro Rutigliani, presidente della commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Napoli, guidato da Bruno Zuccarelli, parla della vicenda della clinica odontoiatrica Sanident che lo scorso 20 marzo ha chiuso per lavori di ristrutturazione lasciando senza interventi una centinaio di pazienti. L’Ordine, attraverso la commissione, aveva già da tempo posto attenzione sulla situazione, effettuando segnalazioni alle autorità competenti nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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