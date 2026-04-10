Medici chirurghi e odontoiatri approvato il rendiconto finanziario dell' Ordine

L’Assemblea generale degli iscritti ha approvato il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2025, che mostra un avanzo economico. È stato inoltre approvato il preventivo finanziario per il 2026, caratterizzato da un saldo in pareggio. La gestione delle risorse si presenta come oculata, con alcune voci di spesa ridotte rispetto all’anno precedente.

“L’Assemblea generale degli iscritti ha approvato sia il rendiconto finanziario per l’esercizio 2025, che presenta un avanzo economico, sia il preventivo finanziario 2026 in pareggio, dove si evidenzia una gestione oculata delle risorse, con riduzioni di spesa in diverse voci rispetto all’anno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Medici, Chirurghi e Odontoiatri: “Precarietà insostenibile, situazione peggiore a Ostuni”Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Puglia sulla visita del governatore Decaro al...

Odontoiatri, 70 nuovi professionisti a Palermo entrano nella comunità dell'OrdineIl presidente Cao Marrone: “Sarete anche il primo presidio per molte patologie sistemiche”.

Temi più discussi: Brescia, Dottore, mio marito beve troppo… Il medico di famiglia e il consumo di alcol; Informazioni e normativa ECM; La nuova assicurazione del medico protegge anche salute e sicurezza del paziente; Medici, 50 anni di professione: l'Ordine di Napoli premia 520 camici bianchi.

Brescia, si riunisce l’assemblea dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatriDomenica 12 aprile dalle 9,15 nell’Aula magna della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi. L'Ordine conta attualmente 8659 iscritti su tutta la provincia. quibrescia.it

La «nuova» assicurazione del medico protegge anche salute e sicurezza del pazienteL’obbligo assicurativo è il tassello di un sistema più ampio di gestione del rischio clinico che deve garantire da un lato il diritto dei pazienti a un risarcimento equo e tempestivo e dall’altro la s ... ilsole24ore.com

In occasione della Pasqua, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova rivolge i più sinceri auguri a tutti i professionisti della salute e alla cittadinanza. - facebook.com facebook