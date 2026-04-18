Ordine Medici e Odontoiatri di Salerno | approvati i bilanci e consegnati i premi

Questa mattina si è svolta presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende un’assemblea dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno. Durante l’incontro sono stati approvati i bilanci consuntivo per il 2025 e di previsione per il 2026. In seguito, si è tenuta una cerimonia di premiazione dedicata a medici e odontoiatri della provincia. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ordine e professionisti del settore sanitario.

Si sono tenute questa mattina, presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende, l’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2025 e del Bilancio di previsione 2026 dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno e la cerimonia di premiazione dei medici e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Medici chirurghi e odontoiatri, approvato il rendiconto finanziario dell'Ordine“L’Assemblea generale degli iscritti ha approvato sia il rendiconto finanziario per l’esercizio 2025, che presenta un avanzo economico, sia il... Partoanalgesia, diritto delle donne: convegno all’Ordine dei Medici di SalernoL’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Donne Medico: formazione e informazione per garantire un diritto ancora non pienamente accessibile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; I Mercoledì della Medicina - Prevenire è già curare; Assemblea Annuale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca; Medici chirurghi e odontoiatri, approvato il rendiconto finanziario dell'Ordine. Ordine dei medici. Punto sulle carenze anche nel capoluogoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ordine Medici Salerno: riconoscimenti per 370 camici bianchi e premi speciali per Gatto e AmendolaraStampa Si sono tenute questa mattina, presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende, l’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2025 e del Bilancio di previsione 2026 dell’Ordine ... salernonotizie.it Questa mattina, a Salerno, si è svolta l’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2025 e del Bilancio di previsione 2026 dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. Contestualmente si è svolta anche la cerimonia di pr - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Tommaso Aprile all’Ordine Medici: prevenzione non è optional x.com