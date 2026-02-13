Lindsey Vonn si trova in ospedale per un nuovo intervento dopo aver subito diverse operazioni a causa di un infortunio alla schiena, che le ha impedito di tornare a sciare. La campionessa americana ha spiegato di aver già pianificato altri interventi e di dover affrontare ancora settimane di riabilitazione. Nei giorni scorsi, ha condiviso sui social foto del suo letto d’ospedale mentre riceveva cure, chiedendo ai fan di sostenerla in questa fase difficile.

“Domani farò un altro intervento chirurgico e poi potrò andarmene e tornare a casa, dove dovrò sottopormi a un’altra operazione”. Stanca, dal letto dell’ospedale, Lindsey Vonn ha pubblicato un altro video social in cui ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni. La sciatrice – che ha deciso di partecipare alla discesa libera già con un crociato rotto – si è fratturata la tibia e nei giorni scorsi si è già sottoposta a tre interventi in pochissimo tempo all’ospedale di Treviso. Adesso altri due. Un calvario per la fortissima sciatrice statunitense. “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un piccolo aggiornamento e dire grazie mille a chi mi ha mandato dei fiori, delle lettere e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Domani avrò un altro intervento e poi un altro ancora”: il calvario di Lindsey Vonn e il suo messaggio dall’ospedale

Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico.

Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la brutta caduta, ha scritto sui social un messaggio in cui spiega cosa le è successo.

Domani il quarto intervento per Lindsey Vonn: «Potrei tornare a casa. Ma è ancora lunga...» | Parla l'ortopedico che l'ha operataLa campionessa americana manda un aggiornamento dall'ospedale di Treviso: «Per fortuna ho amici e famigliari che mi danno la forza» ... msn.com

Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, il significato: Rimpianti adesso non ne ho piùQual è il significato di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni? Originariamente, la canzone era in stile gospel e parlava di Gesù. donnaglamour.it

Lindsey Vonn incasserà 200’000 dollari Guarda le immagini - facebook.com facebook

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com