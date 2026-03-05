Ortopedia intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni | è la prima volta in Umbria

All'ospedale di Terni è stato eseguito con successo il primo intervento di artroprotesi totale bilaterale d’anca in Umbria, utilizzando una tecnica mininvasiva chiamata approccio anteriore. L’intervento è stato effettuato dall’équipe chirurgica dell’azienda ospedaliera Santa Maria e rappresenta una prima volta regionale per questa procedura. La tecnica impiegata è tra le più moderne e innovative nel campo delle protesi articolari.

L'operazione per l'applicazione di una protesi all'anca su una paziente di 65 anni. Il professor Pierluigi Antinolfi: "Dimostra come sia possibile coniugare innovazione tecnica, sicurezza e rapido recupero funzionale" Eseguito con successo all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni un intervento di artroprotesi totale bilaterale d'anca in un unico tempo chirurgico mediante una tecnica considerata tra le più moderne e avanzate in ambito protesico: l'approccio anteriore mininvasivo. Si tratta del primo intervento di questo tipo in Umbria. La scelta di procedere con la sostituzione protesica di entrambe le anche in un'unica seduta operatoria rappresenta un approccio altamente specialistico, riservato a pazienti accuratamente selezionati.