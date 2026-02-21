Cinque nuovi format gastronomici arrivano al Catullo e creano oltre 50 posti di lavoro

Avolta, azienda specializzata nel settore del travel retail e del food & beverage, ha aperto cinque nuovi format gastronomici all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. L'iniziativa ha portato alla creazione di oltre 50 posti di lavoro, offrendo ai viaggiatori nuove opzioni di ristorazione. La decisione arriva in un momento di crescita per il settore aeroportuale, che cerca di migliorare l’esperienza dei passeggeri. L'apertura si inserisce in un progetto più ampio di espansione.

Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage di cui Autogrill è parte, ha annunciato il suo debutto all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Questa nuova operazione di business vede l'apertura simultanea di cinque format gastronomici: Amore, Costa Coffee, illy, Saporè Bakery e Venchi. L'iniziativa, che si sviluppa su un'area complessiva di circa 655 metri quadrati, mira a ridefinire l'esperienza dei passeggeri attraverso un'offerta diversificata e di alta qualità.

