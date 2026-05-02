Il 5 maggio si svolgerà a Rigutino un evento dedicato alla memoria di Livio Conti, patriota della Brigata Osoppo nato nel paese. Conti, insignito di una medaglia al Valor Militare, fu fucilato il 29 aprile 1945 dai nazisti a San Giorgio di Nogaro. L’appuntamento vuole ricordare la sua figura e il suo ruolo durante il periodo della Resistenza, coinvolgendo la comunità locale in una commemorazione pubblica.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Martedì 5 maggio, a Rigutino, si terrà un pomeriggio dedicato alla memoria di Livio Conti, patriota della Brigata Osoppo nato in questo paese del Comune di Arezzo e fucilato il 29 aprile 1945 dai nazisti a San Giorgio di Nogaro (UD). A organizzare l’evento sono il Comune di Arezzo, il Gruppo Culturale Rigutino Futuro, il Comitato Rigutinese Attività e Ricerche Storico-Culturali, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo e l’Associazione Partigiani Osoppo – Friuli. Il programma prevede due momenti. Alle ore 17:30, nella piazzetta “Livio Conti”, di fronte al Centro Civico “Franco Villoresi”, il sindaco di Arezzo, ing....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medaglia al Valor Militare e biografia di Livio Conti: il prossimo 5 maggio a Rigutino

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