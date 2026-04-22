Sarà consegnata il 25 aprile la Medaglia al Valor Militare a Livio Conti

Il 25 aprile sarà consegnata a Livio Conti la Medaglia al Valor Militare. La cerimonia si terrà nella città di Arezzo, con la consegna ufficiale prevista per quella data. La medaglia viene assegnata in riconoscimento del suo valore militare. La data coincide con il giorno della festa della Liberazione. La premiazione si svolgerà in una cerimonia pubblica, alla presenza di autorità e cittadini.

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