McTominay travolto da Ramon resta a terra | paura Napoli a 4 giornate dalla fine

Durante la partita tra Como e Napoli, al minuto 69, Ramon ha commesso un fallo in ritardo che ha travolto McTominay a centrocampo. L’intervento ha fatto perdere l’equilibrio allo scozzese, che è finito a terra dolorante. La scena ha suscitato timori tra i tifosi, considerando che mancano ancora quattro giornate alla fine del campionato. Nessuna altra informazione sulle condizioni di McTominay è stata resa nota al momento.

Como-Napoli, minuto 69. Ramon entra in ritardo e travolge McTominay in una contendita a centrocampo. Lo scozzese resta a terra dolorante. Fabbri estrae il giallo per il difensore spagnolo del Como, che era diffidato: salterà il prossimo turno contro il Verona. Una decisione che sul piano disciplinare non sposta niente — fallo serio ma non da rosso — ma che lascia aperto il fronte più delicato per il Napoli, quello delle condizioni dell’ex Manchester United. McTominay travolto da Ramon: cosa rischia il Napoli a quattro giornate dalla fine. Il colpo arriva nel peggior momento possibile. Mancano quattro turni al traguardo della Serie A 202526, il Napoli sta provando a tenere il passo nella corsa scudetto, e McTominay è — come scrivevamo a gennaio chiamandolo Piotominay — il giocatore che quando il gioco si fa duro si fa trovare pronto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay travolto da Ramon, resta a terra: paura Napoli a 4 giornate dalla fine Notizie correlate Leggi anche: L'Inter batte il Como in rimonta 4-3 e vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine Serie A, pari punti tra Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine: il criterio che decide la classificaMilan e Napoli sono appaiate in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato.