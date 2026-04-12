L' Inter batte il Como in rimonta 4-3 e vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine

L'Inter ha vinto in rimonta contro il Como con il punteggio di 4-3, portandosi a nove punti di vantaggio sul Napoli a sei giornate dalla fine del campionato. La partita si è conclusa con un punteggio molto combattuto, dopo che il Como si era portato avanti con un primo tempo ricco di reti. La formazione ospite ha segnato tre gol, mentre l'Inter è riuscita a rimontare nel secondo tempo, ottenendo così tre punti importanti.

Como-Inter 3-4 COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Van Der Brempt 5 (22' st Smolcic 6), Diego Carlos 6.5 (1' st Ramon 5.5), Kempf 5, Valle 6.5 (35' st Moreno sv); Perrone 6, Sergi Roberto 6 (1' st Da Cunha 6); Diao 6.5 (34' st Morata sv), Paz 7, Baturina 6; Douvikas 5.5. In panchina: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. Allenatore: Fabregas 5.5 INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 7, Acerbi 5.5, Bastoni 5.5 (1' st Carlos Augusto 6); Dumfries 8, Barella 7 (32' st Mkhitaryan sv), Calhanoglu 7, Zielinski 5.5 (11' st Sucic 5.5), Dimarco 6 (11' st Luis Henrique 6); Esposito 5 (11' st Bonny 6), Thuram 8.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter batte il Como in rimonta 4-3 e vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine Da 2-0 a 3-4, l'Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul NapoliTre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto: Chivu ora è a +9 sul Napoli secondoPazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo...