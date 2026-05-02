Il centrocampista ha commentato il suo arrivo al Napoli, affermando che con l’allenatore attuale la squadra è a un livello superiore. Ha ricordato lo Scudetto vinto in passato e ha espresso la consapevolezza di quanto la società abbia costruito negli ultimi anni. Le sue parole si riferiscono alla stagione in corso e all’impatto dell’allenatore sulla squadra, sottolineando un miglioramento rispetto al passato.

C’è il ricordo dello Scudetto. C’è la consapevolezza di ciò che il Napoli ha costruito. E c’è, soprattutto, la voglia di non fermarsi. Nella lunga intervista concessa alla BBC insieme al connazionale Billy Gilmour, Scott McTominay ha ripercorso i momenti più belli vissuti in azzurro, ma ha anche chiarito quale sia oggi l’atteggiamento del gruppo: godersi ciò che è stato fatto, senza trasformarlo in un punto di arrivo. Parlando del quarto titolo, il centrocampista scozzese ha spiegato che la squadra non si è lasciata schiacciare dall’idea dello Scudetto fino a quando il traguardo non è diventato reale. Solo allora è arrivata la piena consapevolezza di aver scritto qualcosa di importante.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Con Conte al Napoli è un altro livello”

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