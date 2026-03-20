Giovanni Manna ha dichiarato che Antonio Conte ha ancora un anno di contratto e non ci sono trattative in corso per il suo addio. Inoltre, ha confermato che Scott McTominay desidera rimanere al Napoli. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante l’intervista pubblicata da Dazn nel giorno di Cagliari-Napoli. La discussione ha trattato anche il rientro di Kevin De Bruyne nella squadra azzurra.

A tutto campo le parole di Giovanni Manna pubblicate da Dazn nel giorno di Cagliari-Napoli. Dal rientro di De Bruyne alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra anche il prossimo anno, passando, per ultimo ma non per importanza, dal rinnovo di McTominay, che «ha espresso la volontà di restare». «De Bruyne arriva da una lunga degenza purtroppo, è tornato in una buona condizione. Ha lavorato molto. Da qui a dire che è meglio di quando è arrivato è difficile. Sono quattro mesi che non gioca, ma è un campione e un calciatore intelligente. Sono sicuro ci possa dare una mano in queste ultime partite», ha detto Manna «Lukaku, McTominay, De Bruyne, Anguissa e Hojlund tutti a disposizione? Siamo contenti perchè non li abbiamo mai avuti per quasi tutta la stagione, è stata un'annata difficile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Manna: «Conte ha un altro anno di contratto, non c'è nulla in discussione. McTominay vuole restare a Napoli»

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