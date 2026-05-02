Scott McTominay, centrocampista di origini scozzesi, ha dichiarato che a Napoli si sente speciale, un’esperienza che considera rara nel mondo del calcio. La sua intervista è pubblicata sul numero 26 del Champions Journal, la rivista ufficiale della UEFA Champions League. Durante l'intervista, McTominay ha anche menzionato un rapporto affettuoso con una figura chiamata Starace, definendolo un nonno.

McTominay al Champions Journal: “A Napoli mi fanno sentire speciale, cosa rara nel calcio” Scott McTominay è in copertina del numero 26 del Champions Journal, la rivista ufficiale della UEFA Champions League. L’intervista, firmata da Alex O’Henley e intitolata “La dolce vita”, è il racconto di 18 mesi che hanno trasformato un centrocampista considerato un esubero dal Manchester United nell’MVP della Serie A, nel campione d’Italia e in un’icona popolare di Napoli. Lo scrivemmo già a dicembre: il 2025 è stato l’anno spartiacque della carriera di McTominay, da esubero a eroe popolare. Ora è lui stesso a raccontarlo. Come si vive a Napoli secondo McTominay?.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: “A Napoli mi fanno sentire speciale, è raro nel calcio. Starace un nonno”

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