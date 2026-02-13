Napoli in allenamento con Ischia Calcio | Tommaso Starace presidente Lauro e Pino Taglialatela

Il SSC Napoli ha svolto un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio ieri mattina, a causa di una collaborazione tra le due squadre per potenziare la condizione fisica dei giocatori. Tommaso Starace, presidente dell’Ischia Calcio, ha partecipato all’allenamento insieme a Pino Taglialatela, ex portiere e ora collaboratore tecnico, mentre il presidente Lauro ha visitato il campo per seguire da vicino la sessione. La seduta si è svolta nello stadio di Ischia, dove i calciatori hanno lavorato su esercizi di potenziamento e tattica, sotto la guida dei tecnici di entrambe le squadre

Allenamento Congiunto tra SSC Napoli e Ischia Calcio. All'interno del prestigioso SSC Napoli Training Center di Castel Volturno si è svolto un allenamento congiunto tra il Napoli e l'Ischia Calcio. Un evento che ha riunito passione e storia calcistica, facendo vibrare i cuori di tutti i tifosi presenti. L'incontro ha rappresentato una grande opportunità per entrambe le squadre, non solo per migliorare la propria preparazione atletica, ma anche per rafforzare i legami tra le società calcistiche della regione.