Chery punta sull’Italia | nuovi marchi cinesi e rilancio Freelander l’offensiva auto in arrivo entro il 2027

Chery annuncia che entro il 2027 lancerà in Italia nuovi marchi cinesi e rilancerà il modello Freelander, puntando a conquistare quote di mercato con un’offensiva che mira a cambiare le regole del gioco.

L’Offensiva Cinese sull’Automotive Italiano: Chery Punta su Nuovi Marchi e un Ritorno Inatteso. Il mercato automobilistico italiano si prepara a una scossa. Chery, il gigante automobilistico cinese, intende introdurre una serie di nuovi marchi e modelli nel nostro paese nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di conquistare una fetta significativa di un mercato in evoluzione. L’offensiva include il rilancio di un marchio storico britannico, Freelander, e una gamma di nuovi brand pensati per intercettare diverse fasce di clientela. Un Ventaglio di Marchi per Conquistare l’Europa. Chery non si limita a un singolo brand per la sua espansione in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

