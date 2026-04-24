Carcare nuova Pro Loco | Sanna guida il rilancio del territorio

A Carcare, è stata costituita una nuova Pro Loco con Marco Sanna alla guida, in seguito alle dimissioni del precedente consiglio. Con questa nomina, il nuovo organismo si propone di rilanciare le attività legate al territorio e promuovere eventi e iniziative locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambiamento nella gestione dell’associazione e aprendo una fase di rinnovamento per la promozione della comunità.

? Cosa sapere Marco Sanna guida la nuova Pro Loco di Carcare dopo le dimissioni del precedente consiglio.. Il nuovo direttivo deve garantire la programmazione delle attività per la stagione estiva 2026.. Marco Sanna assume la guida della Pro Loco di Carcare mercoledì sera, dopo che l’assemblea annuale ha dato il via a una nuova stagione per l’associazione dopo le dimissioni dell’intero precedente consiglio. Il passaggio di testimone è avvenuto durante l’incontro convocato per discutere il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025. La necessità di rinnovare i vertici è emersa con decisione nelle settimane precedenti, quando la presidenza e tutti i membri del vecchio organo direttivo si erano dimessi, lasciando un vuoto gestionale che la comunità locale doveva colmare per non compromettere le attività del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcare, nuova Pro Loco: Sanna guida il rilancio del territorio Notizie correlate Liguria: 46 milioni per i borghi, le Pro Loco guidano il rilancioL’assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Scajola, ha delineato oggi ad Imperia, presso il Museo Navale, il ruolo cruciale delle Pro Loco per... Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Calizzano si rinnova il direttivo della Pro loco: Lorenzo Gazzano eletto presidente; L’Ancora: sul numero 16 in edicola da giovedì 23 aprile…. Nuovo direttivo per la Pro loco di Carcare guidata dal presidente Marco SannaNuovo direttivo per la Pro loco di Carcare guidata dal presidente Marco Sanna ... msn.com Cesana ha una nuova Pro Loco, nasce la ProYoungCesana Torinese avrà una nuova Pro Loco, la Pro Young, che verrà presentata ufficialmente mercoledì 9 aprile alle ore 21 presso la sala Formont, in via Pinerolo, in un incontro aperto a tutta la ... ansa.it Pro Loco Sanchirichese APS : Domenica 26 aprile 2026 secondo appuntamento della Cinepasseggiata a San Chirico Raparo della Giuria del Lucania Film Festival. La giuria visiterà l'abbazia di sant'Angelo al monte Raparo e il nostro paese #notizie #valda - facebook.com facebook 23/4/26. Porto Viro. Si è conclusa con verdetto di pari merito la contesa sul miglior piatto di baccalà tra l'imprenditore Walter Tumiati e Claudio Mancin presidente Pro Loco di Contarina:gara in due serate in un locale di Mesola con la giuria formata da commen x.com