Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia super tifose alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia fanno il tifo tra il pubblico. Le due sono arrivate a sostenere gli atleti, scattando foto e applaudendo con entusiasmo. La regina e la principessa si sono messe in mostra tra gli spettatori, dimostrando di essere grandi appassionate di sport. Per ora, sono state tra i protagonisti meno ufficiali ma più vicini all’azione.
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 lo spettacolo non è solo quello che va in scena sulle piste e sui ghiacci. A catturare l’attenzione, giorno dopo giorno, sono anche le tribune: è proprio tra gli spalti delle otto location dei Giochi Invernali che si possono trovare personaggi di spicco.e anche reali! Le più appassionate sembrano essere Maxima d’Olanda e Caterina Amalia, madre e figlia affiatate, unite nell’adrenalina che solo lo sport sa regalare. La regina e la futura sovrana dei Paesi Bassi stanno vivendo queste Olimpiadi come un’esperienza da condividere e non si risparmiano emozioni sincere e momenti di complicità, mentre attorno a loro si muove una vera e propria costellazione di famiglie reali arrivate in Italia per seguire i Giochi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Maxima D Olanda
Maxima d'Olanda si è commossa nel vedere la figlia Amalia ottenere i gradi da caporale
Maxima d'Olanda, regina dei Paesi Bassi, ha mostrato un lato più umano e affettuoso nel momento in cui sua figlia Amalia ha ricevuto i gradi da caporale.
Amalia d'Olanda, che finalmente mette le mani su una della tiare preferite della madre Maxima
Amalia d'Olanda ha attirato l'attenzione durante un evento ufficiale, indossando un elegante abito beige di Jenny Packham.
Ultime notizie su Maxima D Olanda
Argomenti discussi: Tifosi Reali a Milano Cortina, la delusione di Harald di Norvegia e di Maxima d'Olanda. Premi con Alberto di Monaco; I royal alle Olimpiadi di Milano-Cortina e le altre foto e news della settimana; I reali alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Chi c’è alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore: da JD Vance a Rubio, Milano capitale del mondo.
Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia super tifose alle Olimpiadi di Milano-CortinaAlle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 lo spettacolo non è solo quello che va in scena sulle piste e sui ghiacci. A catturare l’attenzione, giorno dopo giorno, sono anche le tribune: è proprio tra gli ... dilei.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, la regina Maxima d’Olanda e re Harald di Norvegia tifosi d’eccezioneWillem Alexander, con Maxima e Amalia, e Harald, con Sonja, sono gli unici re presenti ai Giochi. Un momento di relax, tifo e sorrisi per dimenticare gli scandali. E poi l'abbraccio affettuoso e sport ... msn.com
la Principessa Caterina Amalia d'Orange, partecipano a un ricevimento a Palazzo Reale accolti dal Presidente Italiano Sergio Mattarella con sua figlia e la First Lady d'Italia, Laura Mattarella, e dal Primo Ministro italiano, l'On. Giorgia Meloni. x.com
Tutti con un gambo di broccolo ...nuova decorazione del compattatore ( artista Dimitri coi ragazzi di civico zero) e recupero dei gambi di broccolo come simbolo ed esempio del cibo da non sprecare..5 febbraio con Paola Bragantini Caterina Romeo Amalia Sa facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.