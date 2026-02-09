Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia super tifose alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia fanno il tifo tra il pubblico. Le due sono arrivate a sostenere gli atleti, scattando foto e applaudendo con entusiasmo. La regina e la principessa si sono messe in mostra tra gli spettatori, dimostrando di essere grandi appassionate di sport. Per ora, sono state tra i protagonisti meno ufficiali ma più vicini all’azione.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 lo spettacolo non è solo quello che va in scena sulle piste e sui ghiacci. A catturare l’attenzione, giorno dopo giorno, sono anche le tribune: è proprio tra gli spalti delle otto location dei Giochi Invernali che si possono trovare personaggi di spicco.e anche reali! Le più appassionate sembrano essere Maxima d’Olanda e Caterina Amalia, madre e figlia affiatate, unite nell’adrenalina che solo lo sport sa regalare. La regina e la futura sovrana dei Paesi Bassi stanno vivendo queste Olimpiadi come un’esperienza da condividere e non si risparmiano emozioni sincere e momenti di complicità, mentre attorno a loro si muove una vera e propria costellazione di famiglie reali arrivate in Italia per seguire i Giochi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Maxima d'Olanda, regina dei Paesi Bassi, ha mostrato un lato più umano e affettuoso nel momento in cui sua figlia Amalia ha ricevuto i gradi da caporale.

Amalia d'Olanda ha attirato l'attenzione durante un evento ufficiale, indossando un elegante abito beige di Jenny Packham.

