Nella città di Marsala, due persone sono state arrestate durante un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 26.000 pasticche di ecstasy, per un valore stimato di circa 780.000 euro. L’intervento ha anche riguardato il sequestro di 17 chilogrammi di droga, identificata come ecstasy o Mdma. L'operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno intercettato e fermato i soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 26mila pasticche per un valore di circa 780mila euro. Un’importante operazione antidroga ha portato al sequestro di 17 chilogrammi di ecstasy (Mdma) e all’arresto di due persone a Marsala, in provincia di Trapani. L’intervento è stato eseguito dalla squadra mobile locale, con il supporto del Servizio centrale operativo e della Sisco di Palermo. Indagini e movimenti sospetti. Le attività investigative si sono concentrate su un uomo, cittadino italiano di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto e minacce. Gli agenti lo avevano notato più volte mentre entrava e usciva dall’abitazione di una donna nel centro storico, trasportando borsoni e sacche di grandi dimensioni, comportamento che ha fatto scattare ulteriori controlli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro di ecstasy a Marsala, trovate oltre 26mila pasticche: due arresti

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