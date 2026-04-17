Maxi carico di ketamina ed ecstasy tre arresti

Durante un controllo di routine in un parcheggio di un supermercato, sono stati trovati e sequestrati un ingente quantitativo di ketamina ed ecstasy. Tre persone sono state arrestate in seguito al ritrovamento. L’operazione ha portato al fermo di sospettati coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’illecito e le eventuali connessioni con altre reti.

Un normale controllo nel parcheggio di un supermercato è sfociato in un importante sequestro di droga. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fiorenzuola d'Arda (Pc) hanno arrestato due donne e un uomo, residenti nel bolognese, come riferisce Il Piacenza. Intorno alle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Aveva in casa ketamina, metanfetamine ed ecstasy: scoperta dalla Polizia Locale«Il sequestro riguarda sostanze stupefacenti sintetiche particolarmente insidiose, come ketamina, metanfetamina ed ecstasy, droghe che negli ultimi... Bloccati in auto con ecstasy, ketamina, hascisc e coca: tre in manetteNella prima serata del 14 aprile, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fiorenzuola hanno arrestato tre persone, due donne e un uomo,...