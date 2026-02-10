Sgominato un maxi traffico di droga | tre arresti sequestrati 13,5 chili di cocaina ed eroina - VIDEO
Questa sera, la polizia ha sgominato un maxi traffico di droga tra Ferrara e Reggio Emilia. Durante il blitz, avvenuto domenica sera, sono stati arrestati tre uomini e sequestrati oltre 13 chili di cocaina ed eroina. Gli agenti delle due città hanno intercettato un traffico che partiva da Ferrara e terminava altrove, smantellando un giro di sostanze stupefacenti molto importante.
