Il triangolo della droga nelle campagne del Pavese | sequestrati 7 chili di cocaina ed eroina

Nelle campagne del Pavese, i carabinieri hanno sequestrato sette chili tra cocaina ed eroina. Durante le operazioni sono state emesse due misure cautelari e cinque persone sono state identificate come indagate in stato di libertà. L’attività di indagine ha portato a questi risultati nel tentativo di contrastare il traffico di droga nella zona.

Siziano, 8 marzo 2026 – Due misure cautelari e cinque indagati in stato di libertà. Sono gli esiti di un'intensa attività d'indagine dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga nelle campagne del Pavese. Le indagini erano state avviate nel febbraio 2025 e sono durate alcuni mesi, condotte dalla Sezione operativa del Norm (Nucleo Radiomobile) di Pavia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. "Grazie ad attività tecniche e riscontri sul campo - spiegano i carabinieri - sono stati ricostruiti i movimenti degli spacciatori sia locali sia provenienti dall'hinterland milanese ". Il territorio di spaccio.