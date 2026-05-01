Nella notte un vasto incendio ha interessato circa 800 ettari sul Monte Faeta, in provincia di Lucca. Il fuoco è stato alimentato dal vento, che ha reso più difficile il lavoro dei vigili del fuoco. In seguito alle fiamme, circa 3000 persone sono state evacuate in via precauzionale nei comuni di Asciano e San Giuliano Terme. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per contenere l’incendio.

“Nella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su Asciano, San Giuliano Terme”. Lo fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Telegram. Sono “in funzione senza sosta 4 Canadair, mezzi aerei, centinaia di persone del sistema regionale antincendi boschivi, mezzi da terra e Vigili del Fuoco. Attivato anche sistema di protezione civile e sanitario per supporto ai cittadini e dei fragili nelle evacuazioni, cucina da campo e assistenza per la notte”. “Il forte vento ancora in corso spinge le fiamme e complica le operazioni, al momento la superficie stimata è di circa 800 ettari”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco

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