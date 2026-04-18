Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026, disputata nel velodromo di Hong Kong, si sono svolti diversi eventi tra cui Omnium, Kierin, Sprint e Madison. La squadra italiana ha concluso al quinto posto nella gara di Madison, mentre un atleta nazionale si è classificato tra i primi dieci nell’Omnium. La giornata ha visto confronti tra molte nazioni con gare intense e spettacolari.

È proseguita oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Hong Kong, si è appena concluso un day-2 ricco di eventi con Omnium, Kierin, Sprint e Madison. Non è stata una giornata molto positiva per la spedizione italiana che rimane oggi a secco dopo l’oro conquistato ieri da Matteo Fiorin nell’Eliminazione. La prima finale di giornata è stata quella della Madison donne, conquistata dalla coppia francese composta da Marion Borras e da Valentine Fortin. Le transalpine hanno anticipato la coppia britannica (Erin Boothman e MadelaineLeech) e la coppia olandese (Lisa Van Belle e Nienke Veenhoven). Solo un quinto posto per l’Italia con Martina Fidanza e Chiara Consonni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia chiude al quinto posto la Madison di Hong Kong. Fiorin in top 10 nell’Omnium

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