Madrid Berrettini battuto all’esordio da Prizmic | esce dal torneo e in Top 100

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno. Durante la partita di mercoledì 22 aprile, il tennista romano ha perso contro il suo avversario. Con questa sconfitta, Berrettini ha lasciato il torneo e ha anche perso il suo posto tra i primi 100 classificati del ranking mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in due set.

Madrid, 22 aprile 2026 – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano esce subito di scena dal torneo nella capitale spagnola oggi, mercoledì 22 aprile. L’azzurro, numero 92 Atp, è stato battuto all’esordio dal croato Dino Prizmic, numero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti. Per Berrettini, scarico dal punto di vista fisico, match in salita fin da subito: l’azzurro dovrà adesso ritrovare le energie in vista degli Internazionali d’Italia, torneo di casa a cui è legato da sempre. Berrettini fuori da top 100 ranking Atp. La sconfitta non è l’unica brutta notizia di oggi per Berrettini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Delusione Berrettini: perde al primo turno a Madrid ed esce dalla top 100. Lo sfogo: “Non sono in grado di competere”Quel 6-0, 6-0 a Medvedev aveva fatto sperare gli italiani, ma Matteo Berrettini in realtà non riesce a trovare continuità. Leggi anche: Matteo Berrettini spento, esce di scena al primo turno a Madrid: vince Prizmic in due set Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Madrid, Berrettini eliminato da Prizmic al primo turno: l’azzurro esce dalla top 100; Berrettini-Collignon, Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in diretta. Madrid, eliminati all’esordio Berrettini, Bellucci e CocciarettoÈ già terminato il cammino di Matteo Berrettini sulla terra battuta del Masters 1000 di Madrid. All’esordio nel torneo, l’azzurro, finalista nel 2021, si è dovu ... sportface.it Berrettini eliminato al 1° turno all'Atp Madrid: Prizmic vince 6-3, 6-4Finisce subito la corsa di Matteo Berrettini a Madrid. Il numero 92 del mondo è stato infatti battuto al 1° turno del Masters 1000 da Dino Prizmic (87) con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e 40' di gi ... sport.sky.it Mercoledì nero per gli azzurri a Madrid: OUT anche Cinà Nonostante il cuore e la grinta, continua il mercoledì nero per i colori azzurri nella capitale spagnola. Federico Cinà esce di scena a testa alta, dopo una battaglia di nervi e scambi intensi contro Moll facebook ULTIM'ORA TENNIS Masters 1000 Madrid, #Sinner esordirà contro Bonzi Il n.1 del mondo in campo venerdì in diretta su Sky Sport #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com