Mateta Milan la verità sulla trattativa saltata tra i rossoneri e l’ex obiettivo di mercato della Juventus Il retroscena

La trattativa tra il Milan e l’attaccante Mateta è saltata all’ultimo minuto. I rossoneri avevano mostrato interesse a gennaio, ma qualcosa è andato storto e l’accordo non si è mai concretizzato. La vera ragione dietro il mancato affare resta un mistero, anche se nelle ultime ore emergono alcuni retroscena che svelano cosa abbia fatto fallire l’intesa.

Ecco che cosa ha fatto saltare l'affare Mateta Milan a gennaio. Il clamoroso retroscena sull'ex obiettivo di mercato bianconero. La Juve osserva con attenzione le dinamiche delle rivali, mentre emergono dettagli su operazioni di mercato sfumate che avrebbero potuto cambiare gli equilibri del campionato. Secondo quanto rivelato da Franco Ordine, il Milan ha evitato un investimento rischioso da oltre 35 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta, attaccante seguito anche dai bianconeri. L'affare, che sembrava concluso nell'ultimo giorno di gennaio, è saltato a causa di una gestione diplomatica e medica che ha evitato un acquisto fallimentare.

