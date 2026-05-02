La scorsa settimana, l'agente di un attaccante è stato visto in Italia, partecipando a un grande match di calcio. Questa visita ha riacceso le voci di un possibile ritorno del giocatore in una squadra di Serie A durante la prossima estate. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l'attenzione si concentra sulle trattative di mercato legate a questa operazione. Rimangono da seguire eventuali sviluppi futuri.

di Luca Fioretti Mateta Juve, l’agente avvistato allo stadio per assistere al big match riaccende le clamorose voci in vista della prossima sessione estiva. Il mercato non si ferma mai e regala continui colpi di scena. Secondo le indiscrezioni lanciate da Nicolò Schira, l’agente di Jean-Philippe Mateta è stato avvistato a Milano nel corso di questa settimana. Il procuratore era presente sulle tribune dello stadio San Siro per guardare dal vivo l’attesissima partita disputata tra il Milan e la Juventus. Questa importante e significativa visita in Italia non è passata inosservata e ha immediatamente riacceso i riflettori sulle mosse future.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, ritorno di fiamma in estate? L’agente è stato in Italia la scorsa settimana: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Mateta Juventus: importanti aggiornamenti

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