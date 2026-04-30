Lewandowski alla Juve l’agente in Italia? Spunta tutta la verità Gli aggiornamenti sul futuro del polacco

Si parla di un possibile trasferimento di Lewandowski alla Juventus, con l'agente del giocatore che potrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni. Questa notizia ha attirato l'attenzione dei media sportivi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa rimane in fase di discussione, mentre le parti coinvolte valutano le prossime mosse. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sui dettagli dell'operazione.

di Francesco Spagnolo Lewandowski alla Juve, l’agente potrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni. Per il momento non c’è stato nessun incontro fra le parti. Il calciomercato entra nel vivo con un’indiscrezione che scuote i tifosi bianconeri: il possibile approdo di Lewandowski alla Juve. A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano il quale, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato i rumors nati dopo il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Nonostante le voci circolate sulla presenza dell’agente del polacco a Milano, Romano ha voluto ristabilire la realtà dei fatti, precisando che non ci sono stati incontri fisici durante l’ultimo weekend.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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