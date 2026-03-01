Nella partita tra Cremonese e Milan, Modric riceve un 6,5 per la sua prestazione, mentre Audero si distingue con un 7 grazie a diversi interventi decisivi. De Winter si conferma affidabile, Fofana mostra luci e ombre, e Saelemaekers commette errori. Thorsby, invece, si impegna ma non riesce a incidere come vorrebbe.

De Winter sempre più sicuro, Fofana croce e delizia, Saelemaekers fa confusione. Thorsby non si risparmia, Bonazzoli fa movimenti da 10, Vardy senza killer instinct. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Milan, le pagelle: Modric ancora decisivo, 6,5. Audero mura tutto ciò che può, 7

Pagelle Cremonese Genoa: Audero decisivo, la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTIBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il DiavoloIl Milan torna in campo dopo quasi dieci giorni di pausa e si aggiudica tre punti pesanti a Pisa.

Cremonese-Milan (0-2), le pagelle: Pavlovic salva Allegri (7), Leao troppi errori (5)Il Milan vince in extremis contro la Cremonese con un gol di Pavlovic e la rete di Leao in contropiede. MAIGNAN 6 Non serve trasformarsi in Super Mike… ... leggo.it

Le pagelle di Cremonese-Milan: i voti dei grigiorossiTHORSBY 6 – Con Rabiot si crea uno dei duelli più interessanti della partita. Nonostante il valore dell’avversario, fa valere le sue qualità. VANDEPUTTE 6,5 – E’ il migliore del centrocampo. Con lui ... cremonaoggi.it

#Saelemaekers, simulazione plateale in Cremonese-Milan e nessun giallo. Dove sono le urla di scandalo x.com

