A Ravenna, presso la Galleria Erica, si è svolta l'inaugurazione di Materia Madre Lingua Madre, un progetto espositivo collettivo curato da Benedetta Carpi De Resmini. La mostra esplora il legame tra l’elemento primario e il processo di trasformazione attraverso opere che uniscono arte e natura. L’evento presenta una serie di installazioni e lavori artistici che riflettono sul rapporto tra materia e linguaggio, offrendo uno sguardo su come l’essenza originaria si evolve nel tempo.

Cosa: L’inaugurazione del progetto espositivo collettivo Materia Madre Lingua Madre, a cura di Benedetta Carpi De Resmini, incentrato sul rapporto tra elemento primario e trasformazione.. Dove e Quando: Presso la Galleria Erica Ravenna a Roma (ingressi in Via della Reginella 3 e Via di Sant’Ambrogio 26), dal 12 maggio al 30 settembre 2026.. Perché: Per esplorare un paesaggio artistico in divenire in cui la natura si fa presenza attiva, superando il concetto di semplice rappresentazione estetica attraverso linguaggi visivi audaci e innovativi.. L’arte contemporanea torna a interrogarsi sul rapporto viscerale tra essere umano e ambiente, e lo fa nel cuore della Capitale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Materia Madre: arte e natura alla Galleria Erica Ravenna

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