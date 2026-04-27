Matera la musica invade i borghi | debutto VivaVerdi per Arterìa
Il primo maggio, nella parrocchia Maria Madre a Matera, si terrà il debutto dell'associazione Arterìa con l'evento VivaVerdi. La manifestazione vedrà la musica protagonista e coinvolgerà i borghi della zona. L'iniziativa mira a portare momenti di intrattenimento e cultura nelle comunità locali, offrendo un'opportunità di aggregazione attraverso le esibizioni musicali.
?? Cosa sapere L'associazione Arterìa debutta con VivaVerdi il 1 maggio nella parrocchia Maria Madre a Matera. L'evento celebra i trent'anni dell'associazione nell'ambito di Matera Capitale Mediterranea della Cultura. Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 20:30, la sala eventi della parrocchia Maria Madre della Chiesa in via dei Dauni 5 a Matera ospiterà il concerto della Società Cameristica Murgiana per dare il via alla stagione VivaVerdi di Arterìa. L'appuntamento segna il tra .🔗 Leggi su Ameve.eu
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