Matcha il tè miracoloso | com' è fatto e come cambia il nostro corpo

Il tè matcha, oggi molto apprezzato, ha radici antiche e una storia consolidata. In passato, era riservato a cerimonie speciali e associato a pratiche culturali specifiche. Recentemente, è diventato una scelta diffusa tra chi cerca un'alternativa alle bevande tradizionali, grazie anche alle sue caratteristiche distintive. La preparazione prevede l’uso di polvere finissima di foglie di tè, ottenuta da piante coltivate in modo particolare.

Il tè matcha è diventato negli ultimi anni una bevanda molto popolare, ma la sua storia è antica e legata a una tradizione precisa. Oggi si trova in caffetterie e ricette moderne, ma nasce come parte di una cultura molto più profonda. Il matcha è una polvere finissima ottenuta dalle foglie del tè verde della pianta Camellia sinensis. La differenza rispetto al tè verde tradizionale è fondamentale: nel matcha si consuma l’intera foglia, non solo l’infuso. Questo lo rende più concentrato in sostanze nutritive e composti benefici. Il matcha ha origini in Cina, ma è in Giappone che ha trovato la sua identità attuale. Fu introdotto secoli fa dai monaci buddisti zen, che lo utilizzavano durante la meditazione per mantenere concentrazione e calma allo stesso tempo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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