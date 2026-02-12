Primo grande artista dell’estate milazzese | in concerto Massimo Ranieri

Questa estate a Milazzo inizia con il botto. Massimo Ranieri sale sul palco come il primo grande artista della stagione, portando il suo spettacolo in città. L’amministrazione ha annunciato il concerto, confermando ancora una volta la volontà di offrire eventi di qualità già in anticipo. La piazza si prepara ad accogliere i fan e a vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni.

Massimo Ranieri. É lui il primo grande artista dell’estate milazzese 2026 promossa dall'Amministrazione comunale che, come sempre si sta muovendo con largo anticipo per allestire un cartellone di qualità. Oggi l’ufficializzazione di questa importante presenza. Massimo Ranieri sarà a Milazzo il 29 agosto, data di partenza del nuovo tour che in Sicilia prevede solo un’altra tappa a Catania, il giorno successivo. Lo show, dal titolo “Tutti i giorni ancora in volo e continuano a volare”, sarà l’ennesima straordinaria avventura del grande artista tra canto, recitazione, brani celebri sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Milazzo 2026

