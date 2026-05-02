Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vigevano. In un primo periodo di mandato, ha dichiarato che si concentrerà sulla promozione della cultura. La sua decisione di entrare in politica segue anni di attività nel settore legale e ora si rivolge alla gestione della città. La campagna elettorale si apre con queste intenzioni chiare e un focus sulla cultura locale.

Vigevano (Pavia), 2 maggio – Massimo Lovati continua a far parlare di sé. E da oggi non vuole farlo solo nelle aule dei tribunali, ma anche in quelle del Consiglio comunale di Vigevano. Questa mattina in piazza Ducale l’ex legale di Andrea Sempio, che nei giorni scorsi è stato indicato come assassino unico di Chiara Poggi nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, ha infatti presentato la sua candidatura a sindaco. Il 73enne avvocato correrà con il partito Democrazia Sovrana Popolare, affiancato dal coordinatore nazionale di Marco Rizzo. Vigevano, con 62.201 abitanti, è il più popoloso dei 93 comuni lombardi al voto tra il 24 e il 25 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Lovati candidato a sindaco di Vigevano. L’ex avvocato di Sempio si lancia in politica: "I primi 100 giorni dedicati alla cultura"

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