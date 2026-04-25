Milly Carlucci difende Barbara D'Urso | Spiace vedere un talento buttato via non per sua colpa

Milly Carlucci ha commentato la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, affermando che i talenti spesso affrontano momenti difficili nella carriera. La conduttrice ha espresso dispiacere nel vedere un’artista stimata vivere situazioni che non sono colpa sua. La discussione si focalizza sulle sfide professionali di Barbara D’Urso e sulla sua presenza nel programma di ballo, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.