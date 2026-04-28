Porto Torres auto distrutta dal fuoco | video rivelano l’autore

A Porto Torres, un'auto appartenente a un operatore sanitario è stata distrutta da un incendio doloso avvenuto in via Rocco Chinnici. Le forze dell'ordine hanno diffuso un video che mostra l'autore dell'atto, contribuendo a chiarire i dettagli dell'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento. Gli investigatori stanno analizzando le immagini e raccogliendo ulteriori prove per identificare il responsabile.

? Cosa sapere Auto di un operatore sanitario distrutta da incendio doloso in via Rocco Chinnici a Porto Torres.. I carabinieri analizzano i filmati di videosorveglianza per identificare l'autore del gesto notturno.. I carabinieri della Compagnia di Porto Torres stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’accaduto in via Rocco Chinnici, dove tra giovedì e venerdì un’auto parcheggiata è stata completamente distrutta da un incendio doloso avvenuto durante le ore notturne. Il sinistro ha colpito il veicolo appartenente a un operatore sanitario, che si trovava regolarmente fermo lungo la carreggiata quando le fiamme hanno avvolto la carrozzeria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres, auto distrutta dal fuoco: video rivelano l’autore Notizie correlate Nuovo pediatra a Porto Torres: dal 16 marzo 2026La dottoressa Anna Maria Oggiano prenderà servizio come pediatra di libera scelta a Porto Torres dal 16 marzo 2026. Porto Torres: 560mila euro per salvare i tesori costieri dal mareIl Ministero della Cultura ha stanziato 560 mila euro per avviare i lavori di consolidamento della torre di Abbacurrente e della chiesetta di Balai a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Porto Torres, un uomo incappucciato dà fuoco all’auto di un dipendente Aou: Poteva essere una tragedia - L'Unione Sarda.it; Auto incendiata nella notte a Porto Torres, indagini per atto doloso; Atto incendiario nella notte a Porto Torres, il piromane ripreso dalle telecamere: Potrebbe aver sbagliato bersaglio; Porto Torres accoglie il nuovo arcivescovo Francesco Soddu, stasera la tappa a Sassari: gli orari e il programma – VIDEO. Incendio auto a Porto Torres, proseguono le indaginiPorto Torres, proseguono le indagini dei carabinieri sull’incendio doloso che ha distrutto un’auto in via Rocco Chinnici. sassarioggi.it Notte di fuoco a Porto Torres, un’auto distrutta dalle fiammeDurante la notte un’auto è stata completamente distrutta da un incendio doloso sviluppatosi in via Rocco Chinnici, a Porto Torres. sassarioggi.it Elezioni a Porto Torres: il centrodestra ha ufficialmente scelto il candidato sindaco, resta l’incognita Forza Italia Gli azzurri potrebbero inserire nella coalizione alcuni nomi di spicco - facebook.com facebook Servizio di facilitazione digitale a Porto Torres: c’è la proroga x.com