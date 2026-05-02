Massafra torna Stramassafra Underground | cammino tra gravina storia e leggende

A Massafra domenica si svolgerà l’evento “Stramassafra Underground – il trail dei Crucifissi sulle tracce del Mago Greguro”. La manifestazione prevede un percorso tra gravine, elementi storici e leggende locali, coinvolgendo appassionati di sport e cultura. La giornata si inserisce in un programma che unisce attività sportive, momenti di spiritualità e la riscoperta delle tradizioni del territorio. L’evento si svolgerà nel centro storico e nelle aree circostanti della città.

Tarantini Time Quotidiano Domenica 10 maggio Massafra vivrà una giornata all’insegna dello sport, della spiritualità e della riscoperta del territorio con “Stramassafra Underground – il trail dei Crucifissi sulle tracce del Mago Greguro”. La manifestazione, organizzata dalla Asd Team Nuova Podistica Massafra con il patrocinio di Regione Puglia, Puglia 2026, Comune di Massafra e Pro Loco Città di Massafra, si inserisce nelle celebrazioni dell’Ottava della Madonna della Scala, quest’anno coincidente con la Festa della Mamma. L’evento rappresenta anche una tappa ufficiale di Fitwalking ed è inserito nel programma del 250° anniversario del patrocinio della Madonna della Scala.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Massafra, torna “Stramassafra Underground”: cammino tra gravina, storia e leggende Notizie correlate Tra le tante leggende c’è la storia del ’rospo’Alla Pieve di Sant’Angelo in Montespino sono legate molte leggende, ma quella che ci ha colpito maggiormente è la storia del ‘rospo’. Monte Rinaldo: 6 km tra storia e leggende nella passeggiata archeologica?? Cosa sapere Monte Rinaldo organizza la decima Passeggiata Archeologica il 1° maggio lungo la valle dell’Aso.