Alla Pieve di Sant’Angelo in Montespino si racconta una leggenda nota come quella del ‘rospo’. Questa storia è tra le più conosciute e tramandate nella zona, coinvolgendo i racconti popolari e le tradizioni locali. La narrazione si concentra su eventi e personaggi legati al luogo, senza riferimenti a dettagli storici certi o a figure pubbliche.

Alla Pieve di Sant’Angelo in Montespino sono legate molte leggende, ma quella che ci ha colpito maggiormente è la storia del ‘rospo’. Secondo la tradizione, nella cripta della chiesa viveva un rospo. Sebbene l’ambiente fosse adatto, poiché molto umido, l’animale non poteva uscire per nutrirsi e quindi non si capiva come riuscisse a sopravvivere. Proprio per questo motivo, non veniva considerato un semplice animale, ma un custode sacro, una specie di guardiano silenzioso che proteggeva non solo i beni materiali della chiesa, ma anche quelli spirituali. Molti pensavano che fosse un autentico Genius Loci, ovvero uno spirito protettore del luogo: finché il rospo fosse rimasto nella cripta, la chiesa e la comunità sarebbero state al sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra le tante leggende c’è la storia del ’rospo’

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