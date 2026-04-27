Monte Rinaldo | 6 km tra storia e leggende nella passeggiata archeologica

Il 1° maggio si terrà a Monte Rinaldo la decima Passeggiata Archeologica, un percorso di circa sei chilometri che attraversa la valle dell’Aso. L’evento permette ai partecipanti di scoprire i siti storici e archeologici della zona lungo un itinerario che unisce natura e testimonianze del passato. La passeggiata, giunta alla decima edizione, è aperta a tutti e si svolge in una giornata dedicata alla scoperta del territorio locale.

?? Cosa sapere Monte Rinaldo organizza la decima Passeggiata Archeologica il 1° maggio lungo la valle dell’Aso. Il percorso di 6 chilometri collega il centro medievale al santuario ellenistico di La Cuma. Il giovedì 1° maggio 2026, il borgo di Monte Rinaldo organizzerà la decima edizione della Passeggiata Archeologica, un percorso di circa 6 chilometri che collegherà il cuore medievale del paese all'area sacra di La Cuma lungo la valle dell’Aso. L'iniziativa, inserita nel più ampio progetto Passe .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Rinaldo: 6 km tra storia e leggende nella passeggiata archeologica Notizie correlate Mysteria: passeggiata raccontata nel cuore di Palermo tra storie, miti e leggendeScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Una passeggiata... Aquino, passeggiata archeologica di liberazioneL'Associazione Culturale Katartika Ets, insieme al circolo Letture di Epinice - Cafè Letterario, organizzano una passeggiata all'insegna della... Approfondimenti e contenuti Che tempo faceva a Monte Rinaldo a Dicembre 2024 - Archivio Meteo Monte Rinaldo8.1 °C 6.4 °C 10.4 °C 126.6 mm 69.5 % 6.2 km/h 16 3 0 0 ... ilmeteo.it Che tempo faceva a Monte Rinaldo a Marzo 2023 - Archivio Meteo Monte Rinaldo10.8 °C 8.2 °C 14.1 °C 104.4 mm 66.5 % 6.8 km/h 17 1 0 0 ... ilmeteo.it