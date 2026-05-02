Nella notte a Massafra, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni, di origine straniera e in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’intervento è stato richiesto a causa di un episodio che ha coinvolto bar e la caserma dei militari. L’uomo è stato accusato di aver causato danni, di aver minacciato e aggredito le forze dell’ordine, resistendo anche al loro intervento e provocando lesioni.

Tarantini Time Quotidiano Notte movimentata a Massafra dove i Carabinieri hanno arrestato un 28enne di origine straniera, regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto presunto responsabile di danneggiamento aggravato, violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Massafra e del Nucleo Operativo e Radiomobile, l’uomo — in evidente stato di alterazione alcolica — avrebbe dato in escandescenza in due diversi locali del centro cittadino nel corso della notte del Primo Maggio. Il primo episodio si sarebbe verificato all’interno di un esercizio pubblico dove il 28enne avrebbe preteso la somministrazione di alcolici iniziando poi a infastidire e minacciare personale e clienti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, notte di caos tra bar e caserma: arrestato 28enne

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