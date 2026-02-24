furto in centro a catania arrestato un 28enne nella notte

Il 28enne è stato arrestato nella notte a Catania per aver rubato il portafoglio a una donna in centro. La rapina si è verificata poco prima, quando il giovane ha strattonato la vittima e si è allontanato con il bottino. I carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno individuato e fermato l’uomo poco dopo. La scena si è svolta davanti a un negozio affollato, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La vicenda si è conclusa con l’arresto immediato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei carabinieri. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato nel corso della notte un uomo di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di un furto ai danni di una donna. Determinante è stata la segnalazione immediata della vittima, che ha fornito una descrizione dettagliata del presunto autore, consentendo alle pattuglie impegnate nel controllo del territorio di intervenire con rapidità nel centro cittadino. Refurtiva recuperata e restituita. Nel giro di pochi minuti dall’episodio, i militari sono riusciti a individuare e bloccare il sospettato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Aveva trasformato un parcheggio di Catania nella sua attività di spaccio, arrestato un 28enneUn uomo di 28 anni è stato arrestato a Catania perché gestiva un punto di spaccio nel parcheggio di una zona residenziale.

Leggi anche: Furto in abitazione nella notte di Natale: arrestato dai Carabinieri

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila euro; Due arresti per furto a pochi metri in pieno centro a Milano; Furto in centro a Bassano, tre giovani rintracciati sul treno dopo la fuga verso Padova; Furto con spaccata in centro a Salerno: colpo nella notte ad una gioielleria. Cresce l’allarme sicurezza.

Furto in centro a Bassano: Polizia incastra 47enne pluripregiudicatoLa Polizia di Bassano indaga un 47enne per un furto in centro. Identificato dalle impronte, aveva rubato 500 euro e le offerte per la ricerca. vicenzareport.it

Alcamo, tenta un furto in centro: precipita dal secondo piano e muore un 28enneUn volo di oltre otto metri, nel cuore di Alcamo. Un tentativo di furto finito in tragedia. È morto così un giovane di 28 anni, precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Galilei, a pochi ... tp24.it

Tentato furto in pieno centro a Catania, denunciato uomo - facebook.com facebook