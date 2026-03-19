Martina Colombari e Billy Costacurta festeggiano trent’anni insieme, ricordando il primo bacio che ha dato il via alla loro relazione. L’evento si è svolto a Riccione il 19 marzo 2026, con i due che hanno condiviso pubblicamente il loro legame duraturo. La coppia ha deciso di celebrare questo anniversario sottolineando il momento che ha segnato l’inizio della loro storia.

Riccione, 19 marzo 2026 – Trent’anni insieme, un traguardo importante che Martina Colombari e Billy Costacurta celebrano tornando con la memoria al momento in cui tutto è iniziato: quel primo bacio che ha dato il via alla loro storia. Più che una semplice ricorrenza, una data simbolica che racchiude l’essenza del loro legame. Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision Song Contest. La proposta a sorpresa, il commento scherzoso di Milly Carlucci La dedica d’amore per Billy. L’attrice, oggi 50enne, e l’ex campione rossonero, 59 anni, sono sposati dal 16 giugno 2004, ma per celebrare il loro anniversario hanno scelto una data ancora più speciale: quella del loro primo bacio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martina Colombari, la dedica d’amore per Billy Costacurta: “30 anni dal primo bacio”

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