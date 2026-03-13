L’ex marito di Enrica Bonaccorti ha parlato all’esterno della camera ardente allestita a Roma, descrivendo il loro rapporto come un vero grande amore. Ha ricordato la perdita del loro bambino e ha raccontato di averla accompagnata in diversi viaggi all’estero. Le sue parole sono state ascoltate dai presenti in un momento di commozione, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti.

“Un vero grande amore”. Ai microfoni de La volta buona interviene l’ex marito di Enrica Bonaccorti, intercettato fuori dalla camera ardente allestita a Roma quest’oggi per il pubblico. “Abbiamo fatto la casa insieme” prosegue l’uomo prima di venire interrotto da Caterina Balivo che dallo studio osserva: “Avete affrontato anche un momento molto difficile, la perdita di un bambino “. “Sì quello ci ha segnato” ricorda lui. “Lei aveva fatto questo annuncio in diretta su Rai1, è andata in camerino e ha avuto subito la minaccia di aborto, è stata un mese a letto”. Balivo chiede come le sia stato accanto in quella fase così difficile resa ancor più triste dalla tempesta mediatica che investì Bonaccorti proprio per quell’annuncio fatto in diretta televisiva e che tanto indignò ai tempi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Enrica Bonaccorti è stato un vero, grande amore. La perdita del nostro bambino ci ha segnato, l’ho aiutata portandola in giro per il mondo”: il ricordo dell’ex marito

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