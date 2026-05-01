Durante il Madrid Open, si è acceso il confronto tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. Tracy Austin ha commentato pubblicamente la sua preferenza per uno dei due talenti in campo. La partita tra le due giocatrici si prospetta come uno degli incontri più interessanti del torneo. I tifosi sono pronti a seguire con attenzione questa sfida che mette di fronte due promettenti giovani tenniste.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Madrid Open si avvicina al suo culmine con la finale che vedrà contrapposte Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. Entrambe le giocatrici si sono distinte in questo torneo, il che rende il match di sabato un evento imperdibile per gli appassionati di tennis. Marta Kostyuk, una giovane talentuosa di 21 anni, non ha ancora conquistato un titolo a questo livello, ma è in cerca della sua prima grande vittoria. Il suo percorso nel torneo è stato impressionante: ha perso solo un set e ha scalzato dal cammino avversari di rilievo come Jessica Pegula.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tracy Austin esprime la sua scelta per la sfida tra Andreeva e Kostyuk a Madrid.

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