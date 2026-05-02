Marsciano nuovi macchinari per la salute | è il dono per Matteo

A Marsciano sono stati consegnati nuovi macchinari destinati ai servizi di fisioterapia, offrendo strumenti moderni per il settore sanitario locale. La donazione, che coinvolge le strutture di Marsciano e Todi, ha portato apparecchiature innovative per il trattamento dei pazienti. La spesa per l’acquisto di questi dispositivi è stata coperta da una donazione, senza che siano stati resi noti i nomi di chi ha contribuito.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi di fisioterapia a Marsciano e Todi?. Chi ha reso possibile l'acquisto di questi macchinari all'avanguardia?. Quali difficoltà logistiche ha affrontato la famiglia per la consegna?. Perché questa donazione rappresenta un nuovo modello per la sanità?.? In Breve Raccolta fondi da 2.700 euro tra famiglia e comunità del Rione Cerro.. Nuovi macchinari per fisioterapia e logopedia destinati a Marsciano e Todi.. Ilaria Vescarelli coordina l'integrazione dei dispositivi nei protocolli della Usl Umbria 1.. Iniziativa nata per onorare la memoria di Matteo, scomparso nel 2019.. La famiglia Nulli Napoletti ha consegnato alla Casa di Comunità di Marsciano nuovi macchinari per la fisioterapia e la logopedia, finanziati con una raccolta fondi di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsciano, nuovi macchinari per la salute: è il dono per Matteo Notizie correlate Lazio, 153 milioni per la sanità: nuovi macchinari e ospedaliLa Giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca, ha deliberato un piano di investimenti destinato alla sanità per un... Leggi anche: Il gruppo Tecnopress si espande ancora: nuovi macchinari e capannone