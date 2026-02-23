Il gruppo Tecnopress si espande ancora | nuovi macchinari e capannone

Il gruppo Tecnopress ha annunciato un investimento di 4,5 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di Monticelli Brusati, portando all’acquisto di nuovi macchinari e alla costruzione di un capannone più grande. La decisione deriva dalla crescente domanda di componenti in alluminio e mira a incrementare la produzione. L’azienda ha già avviato i lavori e prevede di completare l’ampliamento entro pochi mesi. L’obiettivo è rispondere più velocemente alle richieste del mercato.