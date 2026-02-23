Il gruppo Tecnopress si espande ancora | nuovi macchinari e capannone

Da bresciatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Tecnopress ha annunciato un investimento di 4,5 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di Monticelli Brusati, portando all’acquisto di nuovi macchinari e alla costruzione di un capannone più grande. La decisione deriva dalla crescente domanda di componenti in alluminio e mira a incrementare la produzione. L’azienda ha già avviato i lavori e prevede di completare l’ampliamento entro pochi mesi. L’obiettivo è rispondere più velocemente alle richieste del mercato.

Un piano da 4,5 milioni di euro per spingere sull’acceleratore della produzione. Il gruppo Tecnopress Spa di Monticelli Brusati – realtà bresciana della pressofusione dell’alluminio che dal 2010 include anche Bgp Pressofusione – rilancia con un pacchetto di investimenti mirato a rafforzare sia la fonderia sia le lavorazioni meccaniche, come anticipato dal Giornale di Brescia. Il cuore dell’operazione è l’acquisto di due nuove presse, destinate ad aumentare capacità e flessibilità nella pressofusione. Ma non finisce qui: il piano prevede anche una lavatrice ad alta pressione e l’introduzione di due nuovi macchinari: uno bi-mandrino e uno mono-mandrino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

