Cinque chili di eroina nascosti nell’auto | due arresti al confine di Brogeda maxi sequestro

Durante un controllo al confine di Brogeda, le autorità hanno trovato cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo sotto il sedile di un’auto. Due persone sono state fermate e identificate come residenti in Belgio. La scoperta ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei due soggetti coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla rete di traffico transfrontaliero.

Cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo sotto il sedile dell'auto. È la scoperta fatta nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda, al confine tra Italia e Svizzera, dove sono stati arrestati un uomo e una donna residenti in Belgio. Il controllo è stato effettuato dal personale.