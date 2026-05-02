Marco Arcangeletti e Luca Boccolini ricevono la Stella al merito del lavoro | La dedichiamo ai nostri colleghi

Due dipendenti di Poste Italiane di Viterbo hanno ricevuto la Stella al merito del lavoro durante una cerimonia ufficiale. Si tratta di un specialista dei processi e produzione di staff e di un altro collega, entrambi riconosciuti tra i 97 dipendenti dell’azienda premiati con l’onorificenza. La consegna dell’attestato è avvenuta in un evento dedicato, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’azienda e altre figure del settore.

Saranno 97 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al merito del lavoro” e tra questi figurano due dipendenti viterbesi: Marco Arcangeletti, specialista processi e produzione di staff applicato presso la filiale provinciale di Viterbo in via Ascenzi e Luca Boccolini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Lavoro, l'orgoglio del saper fare: otto forlivesi ricevono la Stella al MeritoIl primo maggio forlivese si tinge di orgoglio e riconoscimento per il mondo del lavoro. Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’Sono 5 i lavoratori della nostra provincia che il 1° maggio, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, riceveranno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Poste italiane: presentato oggi a Viterbo l’annullo filatelico per la giornata contro il bullismo; L’avvocata Maila Pistola si candida con Civita Tricolore: Opportunità per giovani, donne e rilancio del distretto ceramico; Teatro delle Vittorie, l’Autonomo Sindacato Audiovisivi lancia una petizione nazionale contro la vendita e propone un grande polo pubblico dell’audiovisivo; Poste Italiane: gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Nicolini di Capranica – primaria Dante Alighieri di Vejano in visita all’ufficio postale di Via Umberto. Stella al merito del lavoro al direttore delle Poste, Luca BoccoliniSaranno 97 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza Stella al Merito del Lavoro e tra questi figurano due dipendenti viterbesi: Marco Arcangeletti, specialista processi e produzion ... civonline.it Con lui anche il viterbese Marco Arcangeletti VITERBO – Saranno 97 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra questi figurano due dipendenti viterbesi: Marco Arcangeletti, specialista processi e produzione di staf - facebook.com facebook