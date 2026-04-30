Lavoro l' orgoglio del saper fare | otto forlivesi ricevono la Stella al Merito

Il primo maggio a Forlì si celebra il lavoro con un evento speciale. Venerdì, presso il salone del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, otto cittadini provenienti dalla città e dal comprensorio riceveranno la Stella al Merito del Lavoro. Questa cerimonia riconosce ufficialmente il contributo di queste persone nel loro settore professionale. La premiazione rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per il loro impegno e dedizione.

Il primo maggio forlivese si tinge di orgoglio e riconoscimento per il mondo del lavoro. Venerdì, al salone del podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, otto cittadini di Forlì e del comprensorio riceveranno la prestigiosa Stella al Merito del Lavoro. Si tratta della massima onorificenza per i.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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