Sono 5 i lavoratori della nostra provincia che il 1° maggio, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, riceveranno la preziosa " Stella al Merito del Lavoro " che dà il titolo di " Maestro del Lavoro ". L’onorificenza viene conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro ai dipendenti con più di 50 anni di età e con 25 anni di lavoro continuativo che si sono particolarmente distinti nella loro professione "per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale". Ad aggiudicarsi la medaglia quest’anno per la provincia di Pesaro e Urbino saranno: Luisa Filippini della Benelli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’

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