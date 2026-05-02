Nel 2010 si inizia a parlare di lui come figura di spicco nel settore della comunicazione legata a un importante esponente politico. Successivamente, si verificano momenti di difficoltà che portano a una crisi professionale. Dopo questo periodo, si registra una fase di ripresa e rinnovamento. La sua vicenda personale e professionale diventa oggetto di attenzione pubblica nel corso degli anni.

Di lui si comincia a parlare nel 2010 in quanto uomo della comunicazione di Matteo Renzi. Poi la caduta e quindi la rinascita. Oggi tutti lo vogliono e mezzo mondo della televisione e dell'informazione gira intorno alla sua società, Jump. Firenze, classe 1973, è nel capoluogo fiorentino che cresce come spin doctor di molti politici fiorentini dell'area dem. Tra questi c'è il futuro premier Matteo Renzi. In una recente intervista rilasciata a Mowmag, Marco Agnoletti racconta il suo percorso fatto di cadute e rinascite e della sua società di comunicazione richiestissima: Jump. Conosciuto come problem solver è soprattutto un abile stratega della comunicazione, in più ci aggiunge grandi capacità relazionali.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Marco Agnoletti: caduta e rinascita dell'uomo della comunicazione di Silvia Salis

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